Dans moins d’un mois, Animal Crossing : New Horizons sortira sur nos Switch et Nintendo profite logiquement de la PAX East édition 2020 pour exhiber son futur million-seller. Sur place, une démo jouable en coop d’une vingtaine de minutes est proposée aux visiteurs et on profite de la capture réalisée par GameSpot pour en apprécier le contenu.

Outre le jeu à 4 en coopération, un aperçu du système de craft nous est proposé avec la confection, entre autres, d’une échelle pour accéder à des endroits surélevés. Cette séquence off-screen offre aussi l’occasion d’apprécier la nouvelle (et grande) boutique des Sœurs doigts de fée de même que l’imposant musée de Thibou avec ses nombreuses collections à garnir.

Animal Crossing : New Horizons sera donc disponible le 20 mars prochain, pour un prix d’environ 45 euros selon les boutiques.