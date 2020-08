Après une année d’exclusivité à l’Epic Games Store, l’excellent Ancestors : The Humankind Odyssey vient de poser ses valises sur Steam.

Cette arrivée sur la plateforme de Valve nous permet de remettre au goût du jour notre test du jeu de Private Division et Panache Digital Games, un test à retrouver dans son intégralité en cliquant sur ce lien et dont voici, pour ceux qui souhaitent aller à l’essentiel, notre verdict :

Aussi moderne dans son approche du genre qu’archaïque dans sa jouabilité, Ancestors : The Humankind Odyssey est un objet fascinant. En mettant en place une flopée de mécaniques parfaitement cohérentes avec la proposition initiale, les développeurs de Panache Digital Games redonnent tout son sens à la notion de gratification, sans jamais accorder au joueur la moindre récompense. À l’heure où le moindre succès se voit accompagné d’un cosmétique, d’un grade ou de n’importe quelle autre futilité, Ancestors rend au joueur les clés d’un plaisir simple, lié à la progression et des avantages qui en découlent. Certes c’est imparfait et bancal, mais il serait ingrat de ne pas applaudir des deux mains cette proposition anachronique, ambitieuse et unique.