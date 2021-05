Les offres promotionnelles se poursuivent sur l’Epic Games Store, toujours dans le cadre des Méga soldes de la plateforme de téléchargement PC d’Epic. Si NBA 2K21 était proposé gratuitement jusque-là, un nouveau jeu gratuit vient de faire son apparition et pas des moindres : le populaire Among Us.

Vous pouvez donc dès maintenant vous diriger à cette adresse pour y récupérer Among Us gratuitement (et indéfiniment dans votre bibliothèque Epic Games Store) et ce, jusqu’au 3 juin prochain à 17h.

Bien sûr, cette gratuité fait partie des multiples offres proposées sur l’Epic Games Store via les fameuses Méga soldes, en place jusqu’au 17 juin prochain.