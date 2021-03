Voilà de nombreux mois que l’on parle du prochain jeu tiré de la licence Alien, développé par Cold Iron Studios (entre-temps passé sous la houlette de Daybreak Games, la société derrière PlanetSide 2 et H1Z1). Ce jeu possède désormais un nom, Aliens : Fireteam, et il a même droit à quelques premières images et infos.

Aliens : Fireteam, un TPS orienté coop

Comme son nom le laisse deviner, Aliens : Fireteam prendra les traits d’une expérience coopérative. Un coop survival shooter plus précisément, sous la forme d’un TPS qui autorisera les sessions à 3 joueurs face à des ordres de xénomorphes et d’androïdes. On sera plongé à bord de l’USS Endeavor, alors qu’une escouade de marines répond à un mystérieux appel de détresse quelques 23 années après les évènements des trois premiers volets cinématographiques de la saga Alien.

Côté ennemis, 11 différentes types d’aliens seront de la partie pour un total d’une bonne vingtaine de différents ennemis à affronter. Cold Iron Studios promet une IA propre à chaque ennemi, de quoi obliger le joueur à user de toutes les mécaniques à sa portée pour s’en sortir. Se mettre à couvert fera partie de ces actions, mais il faudra a priori surtout s’appuyer sur le trail d’équipe pour s’en sortir.

Quatre classes de Colonial Marine (Gunner, Demolisher, Technician, Doc et Recon), des capacités propre à chacune et un bon lot de perks, une trentaine d’armes avec plus de 70 améliorations, Aliens : Fireteam devrait remplir le cahier des charges d’un classique coop survival shooter et y ajoutera notamment des cartes (dans la même veine qu’un Black 4 Blood) pour varier l’approche de chaque mission.

Aliens : Fireteam sortira à l’été 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X.