Comme chaque semaine, l’Epic Games Store renouvelle sa sélection de jeux gratuits et propose aux joueurs PC de mettre la main sur plusieurs titres sans avoir à passer à la caisse. Dès ce soir, et jusqu’au 29 avril à 17h (heure française), ce sont Alien Isolation et Hand of Fate 2 que les plus intéressés peuvent récupérer pour les ajouter, indéfiniment, à leur bibliothèque Epic Games Store.

Un survival-horror oppressant d’un côté et un excellent dungeon crawler de l’autre, cette nouvelle sélection de jeux gratuits est plutôt bonne.