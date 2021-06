Après Blacksad: Under the Skin, les équipes de Microids et Pendulo Studios vont à nouveau collaborer sur un jeu d’aventure. Cette fois c’est à l’univers d’Alfred Hitchcock que le jeu sera dédié et plus précisément au film Vertigo (Sueurs froides). Le nom du jeu ? Alfred Hitchcock – Vertigo, tout simplement.

Ed Miller, un écrivain, sort indemne de la chute de sa voiture dans le canyon de Brody en Californie. Personne n’a été retrouvé dans l’épave de la voiture, pourtant Ed assure qu’il voyageait avec sa femme et sa fille. Traumatisé par cet événement, il commence à souffrir de graves vertiges. Alors qu’il entame une thérapie, Ed va tenter de découvrir ce qui s’est réellement passé lors de cette journée fatidique.

L’histoire décrite ci-dessus, inédite, sera donc librement inspirée par l’oeuvre d’Alfred Hitchcock. Les développeurs créateurs de la série Runaway souhaitent en proposer une expérience narrative la plus intense possible en faisant appel aux codes du thriller cinématographique, avec aussi trois points de vue différents pour vivre l’histoire et une mécanique de flashbacks qui sèmera visiblement le doute dans l’esprit du joueur.

Voici une première série de screenshots pour découvrir ce à quoi ressemblera le jeu.

Pas de date de sortie pour ce Alfred Hitchcock – Vertigo annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et Nintendo Switch.