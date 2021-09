Après une brève incursion dans l’univers de Control, Alan Wake va enfin faire son retour. Pas sous la forme espérée cela dit puisque c’est une version remastérisée que Remedy Entertainment et Epic Games Publishing sortiront sur PC (Epic Games Store), consoles PlayStation et Xbox. En France, Just For Games s’occupera même de commercialiser une version physique sur consoles, le tout étant prévu pour le 5 octobre prochain.

Des visuels en 4K à 60FPS sur les consoles « nouvelle » génération, des cinématiques améliorées, des modèles de personnages mis à jour ainsi qu’un retour haptique sur PS5, voilà le programme de cette nouvelle édition. Bien sûr, Alan Wake Remasered embarquera le jeu de base et ses DLC, avec également des commentaires des développeurs pour les fans de la première heure.

Voici le plein d’images pour célébrer cette annonce.