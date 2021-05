Puisqu’éliminer des créatures vampiriques en les déshabillant sous le soleil semble un concept qui a ses fans, Marvelous Europe et Just For Games ont annoncé la sortie prochaine d’une version remastérisée sur PS4 et Nintendo Switch du jeu PSP Akiba’s Trip Plus. Baptisée Akiba’s Trip : Hellbound & Debriefed, cette version modernisée a droit à un trailer d’annonce que les fans de J-RPG ne manqueront pas de zieuter.

Ce retour dans le quartier d’Akihabara, orchestré à l’occasion du dixième anniversaire du jeu original au Japon, sera donc l’occasion de voir débouler le soft pour la première fois en Europe. Une sortie qui se fera avec des visuels remis au goût du jour ainsi que des sous-titres et des voix en anglais, histoire de ne rien manquer de la lutte contre les vampires Shadow Soul.

Akiba’s Trip : Hellbound & Debriefed est donc prévu pour le 23 juillet sur nos consoles (et PC).