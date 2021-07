Les annonces sous licences officielles se multiplient chez Microids. Cette fois c’est de l’univers de la romancière Agatha Christie dont il est question, plus particulièrement le célèbre détective belge Hercule Poirot. Développé par le studio de Blazing Griffin, visiblement pas assez occupé avec Murder Mystery Machine, ce jeu d’enquête baptisé Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases nous proposera une aventure inédite. Sa particularité est qu’elle est centrée sur la jeunesse du héros, alors qu’il n’est qu’un jeune officier.

Au début de sa carrière de détective, le jeune Hercule Poirot est invité à une réception par l’influente famille Van den Bosch, à l’occasion de l’annonce des fiançailles de leur fille. Mais les tensions entre les invités s’animent alors qu’une tempête de neige s’abat sur la ville, emprisonnant toutes les personnes présentes dans le manoir. L’heureux événement est bientôt entaché par le meurtre de l’un des invités…

À la manière des jeux Sherlock Holmes, pour ne citer qu’eux, Agatha Christie – Hercule Poirot : The First Cases proposera une carte mentale. Les joueurs devront y associer les indices récoltés au fil de leur enquête et ainsi en tirer des conclusions grâce aux talents de déduction du détective. Interrogations de suspects, secrets à révéler et énigmes à résoudre, les enquêteurs en herbe ont rendez-vous le 28 septembre sur PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One et PS4. Le tout avec compatibilité ascendante sur Series X|S et PS5, bien sûr.