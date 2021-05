Annoncé l’an dernier lors du Playstation Talents 2020, le très joli Aeterna Noctis du petit studio Aeternum Game Studios nous revient aujourd’hui avec, non seulement une date de sortie, mais également un tout nouveau trailer ainsi que quelques nouvelles images.

Ce platformer repose sur un savant mélange de puzzles et de combats que le studio annonce comme frénétiques. On y incarne le Roi des ténèbres dont on pourra améliorer les capacités selon trois axes principaux à savoir les attaques à distance, de mélée ou magiques.

L’ensemble prend place à travers 16 niveaux entièrement dessinés à la main dans lesquels il nous sera donné d’affronter une centaine d’ennemis différents et une vingtaine de boss titanesques, le tout étant entièrement traduit dans huit langues.

Aeterna Noctis 1 de 6

Il va cependant falloir se montrer patient puisque Aeterna Noctis ne sera disponible qu’à partir du 15 décembre 2021 sur PS4 et PS5. Mais le rendez-vous est pris !