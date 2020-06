Stranger Things 3 : The Game et AER Memories of Old n’ont a priori aucun point commun. Les deux jeux sont pourtant désormais liés puisqu’ils sont tous les deux récupérables gratuitement sur l’Epic Games Store et ce, jusqu’au 2 juillet à 17h.

D’un côté, une aventure en pixelart signée BonusXP évidemment calquée sur les événements de la série TV du même (et de la saison 3, donc). De l’autre, de l’exploration en monde ouvert et à vol d’oiseau dans une production signée Forgotten Key et Daedalic Entertainment.

La semaine prochaine, dès le 2 juillet au soir, ce sont Conan Exiles et Hue qu prendront le relais.

Petit rappel, si besoin était, récupérer ces jeux sur l’Epic Games Store vous de les garder indéfiniment dans votre bibliothèque, sans limite de temps.