Si l’on en croit le verdict de l’ami Nonag, et on peut s’y fier, cela faisait un bon moment que la série Ace Combat n’avait pas atteint un tel niveau de qualité. Cela grâce à Ace Combat 7, paru début 2019 et qui s’apprête à célébrer le 25ème anniversaire de la licence avec du contenu gratuit.

Ne vous attendez pas à de nouvelles missions, malheureusement, mais plutôt à une série de skins et emblèmes à récupérer à partir du 2 avril.

Les inconditionnels de la franchise peuvent également se rendre sur le site officiel de Bandai Namco pour y trouver un message dont on ne va retenir qu’un chose : Ace Combat n’a pas dit son dernier mot.