On en parlait le mois dernier, Curse of the Dead Gods débute comme prévu son accès anticipé sur Steam. Pour fêter ça, le rogue-lite de Passtech Games s’offre un nouveau trailer à découvrir ci-dessous.

L’éditeur Focus Home Interactive avait annoncé la couleur, cette version early access se compose de « la première section du temple » du jeu avec « plus de 30 types de salles chacune avec ses variations, 9 styles de combat, plus de 40 reliques pour créer des synergies avec ses armes et ses Malédictions ».

Passtech Games garnira son jeu de nombreux contenus avec la promesse de mises à jour régulières. Pour l’heure, précisons simplement que Curse of the Dead Gods a également été officialisé sur PS4 et Xbox One.