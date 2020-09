La vie est belle pour les joueurs de Total War. Après la période de gratuité entourant le lancement de A Total War Saga : Troy, voilà que c’est un DLC du jeu qui sera à télécharger gratuitement sur l’Epic Games Store.

Dès le 24 septembre et jusqu’au 8 octobre, les joueurs du titre de Creative Assembly pourront ainsi récupérer sans frais le pack d’héroïnes Amazons contenant deux nouvelles factions (les Amazones de Penthésilée et les Amazones d’Hippolyte) et deux nouvelles héroïnes donc mais aussi des unités, des mécaniques de faction ou encore de nouveaux bâtiments en lien avec les Amazones. A noter que les Amazones de Penthésilée marque l’arrivée de la première faction de horde dans le jeu.

Après le 8 octobre, ce contenu Amazons sera toujours disponible en téléchargement pour les joueurs de A Total War Saga : Troy ayant raté la promo mais il faudra alors passer à la caisse pour mettre la main dessus.