Plutôt apprécié par notre spécialiste maison, A Total War Saga : Troy continue d’enrichir son contenu avec de nouveaux héros. Le pack de faction Ajax & Diomedes sera disponible à partir du 28 janvier en téléchargement et il se composera donc d’Ajax et Diomède, « deux des guerriers les plus renommés de l’Iliade ».

Avec ce pack à 9,99€ (8,99€ au lancement), les joueurs obtiendront les factions de Salamine (pour Ajax) et Argos (pour Diomède) avec 18 nouvelles unités, 4 nouvelles mécaniques de faction et options diplomatiques, et un nouvel événement de Troie (Dérober le Palladium), entre autres.

Ceux qui ne veulent rien débourser auront quant à eux droit à deux éléments gratuits : l’accès au dieu Héphaïstos et un nouvel agent épique (l’artisan divin).