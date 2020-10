Game of Thrones vous manque ? Asmodee Digital et les développeurs de Dire Wolf Digital vous proposent de (re)plonger dans Westeros avec l’adaptation en jeu vidéo du jeu de plateau de Fantasy Flight Games, A Game of Thrones : The Board Game.

Au programme, un jeu de stratégie dans lequel le joueur (en solo face à l’IA ou en ligne contre 5 autres joueurs) dirige l’une des fameuses grandes Maisons des Sept Couronnes (Lannister, Stark, Greyjoy, Martell, Tyrell ou Baratheon) avec l’objectif, évidemment, de s’assoir sur le Trône de Fer à Port-Réal.

Des parties composées de 10 tours maximum, des tours constitués de trois phases (la Phase Westeros, la Phase de Planning et la Phase d’Action) et des subtilités qui permettent notamment de bousculer l’ordre du tour, voilà ce que propose A Game of Thrones : The Board Game affiché à 15,99€ (prix de lancement) sur Steam.