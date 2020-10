Après Redeemer, dont on ne garde pas spécialement un chaleureux souvenirs, les développeurs de Sobaka Studio s’apprêtent à livrer leur vision du beat’em up avec 9 Monkeys of Shaolin.

Disponible le 16 octobre sur PC et consoles, le jeu se montre à présent avec une longue présentation vidéo de gameplay que voici.

Près de quatre minutes pour en apprend plus sur Wei Cheng et l’histoire racontée dans ce 9 Monkeys of Shaolin mais aussi et surtout sur les combats, le système d’expérience, la dizaine d’armes à disposition, les ennemis et la coopération (les quelques 25 niveaux du jeu seront jouables à deux, en local et en ligne).