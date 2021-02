Après avoir fait ses armes dans la réédition puis avoir noué des partenariats avec des studios et éditeurs tels que THQ Nordic, Microids, Maximum Games, Team 17, Rebellion ou encore Frontier, entre autres (sans oublier le rétrogaming, les accessoires et la distribution d’OST en vinyle), l’éditeur/distributeur français Just For Games continue sa marche en avant. Cette fois c’est avec 505 Games qu’un accord a été trouvé quant à la distribution en France des versions physiques des jeux de la compagnie.

Just For Games se chargera donc désormais de la commercialisation des titres publiés par 505 Games, un catalogue dont on rappelle qu’il se compose notamment de Control (dont la version boîte PS5/Xbox Series arrivera le 5 mars, par ailleurs), la version PC de Death Stranding ou encore le tout récent Ghostrunner.

Les amateurs des traditionnelles versions boîtes seront ravis. C’est en tout un cas un pas en avant de plus pour Just For Games, quelques jours après l’annonce de son entrée au sein du groupe suédois Zordix.