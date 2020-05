Ce qui n’était qu’une rumeur de longue date est maintenant chose officielle : la licence Mafia aura droit à une remise à niveau technique dans une compilation Mafia : Trilogy à paraître cet été sur PC et consoles.

En marge de cette annonce en vidéo, d’autres informations ont été publiées prématurément via le Microsoft Store et permettent de découvrir que Mafia, Mafia 2 et Mafia 3 seront également proposés individuellement, et même plus tôt que prévu pour deux d’entre-eux.

Mafia : Definitive Edition, une refonte complète

Le premier jeu de la franchise, dont la sortie remonte à 2002, fera a priori l’objet d’une refonte complète prise en charge par les développeurs du troisième épisode : Hangar 13.

Mafia : Definitive Edition serait prévu pour le 28 août et les premiers screenshots dévoilés laissent augurer de bien belles choses.

Mafia 2 : Definitive Edition, le remaster HD

Plus récent, puisque sorti en 2010, Mafia 2 aura quant à lui droit à une remastérisation sur les supports actuels. Un travail moins conséquent que pour le premier volet donc, expliquant peut-être que cette édition sera disponible dès le 19 mai selon les infos brièvement apparues sur le Microsoft Store.

Là encore, voici le plein d’images pour apprécier ce Mafia II : Definitive Edition dont on sait également qu’il embarquera tous ses DLC en plus de l’histoire de base.

Mafia 3 : Definitive Edition, pour boucler la boucle

S’il n’a pas autant marqué les esprits à sa sortie en 2016, Mafia 3 complétera tout de même logiquement la Mafia : Trilogy et sera disponible lui-aussi, si cela se confirme, dès la semaine prochaine. Aucune surprise n’est attendue pour ce volet déjà à la portée des joueurs PC, PS4 et Xbox One.