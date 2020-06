Playstack et les développeurs de Cold Symmetry ont profité du live Summer of Gaming 2020 d’IGN pour montrer brièvement du gameplay de Mortal Shell et annoncer qu’une bêta aurait lieu en juillet.

Une vidéo qui confirme une ambiance et une DA des plus sombres, ainsi qu’un univers intéressant. Bien trop court pour en tirer davantage, le trailer est heureusement accompagné d’une interview, dans laquelle on découvre pas moins de 12 minutes de vrai gameplay.

Les Shell (au nombre de quatre) sont donc les enveloppes que le joueur pourra incarner pour prendre forme et ainsi profiter de leurs capacités. Lorsque sa barre de vie sera vide le joueur en sera expulsé et se retrouvera avec seulement un point de vie. Il faudra alors être très prudent pour trouver une nouvelle enveloppe, à moins que vous ne fassiez partie de ces joueurs qui tenteront un « No Shell Playthrough« . Une possibilité dévoilée par les développeurs qui attendent avec impatience de voir les plus hardcore se lancer dans ce défi.

Les développeurs annoncent une petite vingtaine d’heures de jeu pour venir à bout de l’aventure. Une durée de vie justifiée par la taille relativement modeste du studio qui a préféré la qualité à la quantité. Pour le reste le jeu semble plutôt classique avec un système de contre (dont les animations ne sont pas encore parfaites), des boss visiblement bien costauds et un lore digne des productions de FromSoftware.

On termine enfin avec cette fameuse bêta publique que le studio a également annoncé. Elle se déroulera du 3 au 10 juillet prochains et pour avoir une chance de participer il faudra soit garder un œil sur les réseaux sociaux (Discord, Twitter, Facebook ou Instagram) soit tenter sa chance via une inscription à la newsletter.

Prévu pour PS4, Xbox One et PC (Steam), Mortal Shell devrait être disponible au troisième trimestre cette année.