On vous voit venir, vous, avec votre sourire au coin des lèvres et votre regard moqueur. Pourtant, si vous avez des bambins à la maison, alors le nom de Peppa Pig vous est forcément familier. Et si tel est le cas, impossible de passer sous silence l’annonce par Outright Games et Bandai Namco d’un jeu Mon ami Peppa Pig prévu pour cet automne sur PC, Nintendo Switch, consoles PlayStation et Xbox.

Dans cette aventure inédite, les joueurs incarneront un nouveau venu dans l’univers de Peppa Pig avec qui ils évolueront pour s’essayer à tout un tas d’activités. Lieux emblématiques de la série, personnages familiers, voix françaises identiques à celles du dessin animé, tout sera fait pour plaire aux plus jeunes.

Et comme on vous sait impatient de découvrir ce titre développé par les espagnols de Petoons Studio, on vous laisse avec quelques premiers screenshots.