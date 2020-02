C’est aujourd’hui que le PS Store accueille Yakuza 5 Remastered, dernière partie de la compilation The Yakuza Remastered Collection elle-aussi désormais disponible en version physique dans nos boutiques.

Avant de vous dire tout ce qu’il faut savoir sur cette version remise au goût du jour paru en 2012 sur les PS3 du Japon (en 2015 chez nous), on profite de l’occasion pour vous présenter deux vidéos de nos Premières Minutes en compagnie du jeu de SEGA et Yakuza Studio. Une première heure de jeu scindée en deux parties, l’une avec uniquement des cinématiques et l’autre au moment où les premiers éléments de gameplay font leur apparition.

Pour rappel, The Yakuza Remastered Collection se compose également des remasters de Yakuza 3 et Yakuza 4, disponibles en téléchargement depuis quelques temps et pour lesquels vous pouvez retrouver nos tests par ici et par là.