L’arrivée tout récente sur Xbox One de Yakuza 0 est, mine de rien, un vrai petit événement. Longtemps exclue des intentions de SEGA et du Ryu Ga Gotoku Studio, la franchise vient donc de faire un premier pas sur la console de Microsoft et confortera ses nouvelles intentions plus tard dans l’année avec les sorties de Yakuza Kiwami et Yakuza Kiwami 2.

En attendant, on s’attarde sur Yakuza 0 en vous proposant la première heure du jeu dans sa version Xbox One donc, plus précisément en 4K sur Xbox One X (même si le jeu n’est pas spécialement optimisé pour une telle configuration).

Affiché à 19,99 € sur le Microsoft Store, Yakuza 0 a également intégré d’emblée le Xbox Game Pass pour ceux qui y sont abonnés.

Notez que vous pouvez également consulter notre test du jeu, paru en 2017 à l’occasion de la sortie de la version PS4. C’est via ce lien que ça se passe.