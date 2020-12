Après une sortie remarquée sur PC un peu plus tôt dans l’année, le point & click When The Past Was Around tente désormais sa chance sur consoles. Le jeu de Mojiken débarque en effet aujourd’hui en téléchargement sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, c’est d’ailleurs à partir de la version Xbox du jeu que l’on vous propose notre vidéo des Premières Minutes. Au programme, l’intégralité du prologue de ce titre où il est question d’amour et de peine.

Disponible en échange de 8,49€, When The Past Was Around nous raconte l’histoire de la jeune Eda. Dans des salles qui sont autant de scénettes racontant l’histoire entre la demoiselle et son amant, il s’agit de reconstituer certains événements du passé en venant à bout de petites énigmes.

Sans difficulté aucune, le jeu se distingue surtout par sa narration et ses thématiques fortes. Des points sur lesquels nous reviendrons lors d’un prochain test.