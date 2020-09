Tout juste disponible, l’étonnant Welcome to Elk occupe une partie de notre week-end. On ne résiste donc pas à partager avec vous notre vidéo du début du jeu, ni plus ni moins que l’intégralité de l’acte 1 à retrouver dans la longue séquence ci-dessous.

Disponible sur PC et Xbox One, Welcome to Elk se présente comme une aventure narrative basée sur de multiples récits biographiques et prenant place dans un univers avec une direction artistique toute particulière, appuyée par des graphismes dessinés à la main.

Rendez-vous d’ici peu pour notre compte-rendu du voyage sur cette île d’Elk, une expérience qui ne laisse assurément pas indifférent.