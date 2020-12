Unto the End a fait son apparition cette semaine sur PC et l’ensemble des consoles (à l’exception de la Nintendo Switch, il faut attendre le 17 décembre). Pour vous faire découvrir ce jeu signé 2 Ton Studios, on vous propose nos traditionnelles Premières Minutes.

Découvrez notre première demi-heure de ce jeu d’action-plateforme aux combats très exigeants et à la difficulté certaine, comme vous pourrez le constater avec nos nombreux échecs dans la séquence ci-dessous.

Si le die and retry ne vous effraie pas et que le style visuel volontairement minimaliste de Unto the End vous attire, rappelons que le jeu a directement intégré le catalogue du Xbox Game Pass sur PC Windows 10 et les consoles Xbox. Sur Steam, le jeu est affiché au prix de lancement de 16,79€ contre 24,99€ sur PS4/PS5.