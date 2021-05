Disponible depuis la fin de semaine, The Wild at Heart a droit à sa vidéo des Premières Minutes dans nos colonnes. Voici donc nos débuts dans le jeu de Moonlight Kids avec pas moins de 50 minutes de gameplay.

Direction les Boissombres avec The Wild at Heart, une aventure à base d’exploration, de combats et d’énigmes mettant en scène deux enfants et des petites créatures appelées les Farfelins.

The Wild at Heart est accessible sur PC (Steam, Microsoft Store) et les consoles Xbox (One comme Series X|S). Le jeu est affiché à 24,99€, mais il est également proposé dans le cadre de l’abonnement Xbox Game Pass.