Fraîchement débarqué sur PC (Windows 10) et Xbox One, le dépaysant The Touryst profite du relatif calme estival pour débarquer sur jeuxvideo24 avec notre traditionnelle vidéo de gameplay des Premières Minutes.

C’est dimanche, il faut beau et (très) chaud, alors on vous invite à vous évader un peu avec notre séquence ci-dessous. Quelques 30 minutes pour découvrir le très sympathique jeu tout en voxel de Shin’en Multimedia, dans sa version PC.

Rappelons que The Touryst est une ancienne exclusivité Nintendo Switch (où il est arrivé en novembre 2019). Sa sortie cet été sur PC et Xbox One devrait permettre à un plus grand nombre de le découvrir et ce ne serait que mérité.