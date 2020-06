Mieux vaut tard que jamais, on profite de la mise en ligne imminente de notre verdict sur The Last of Us Part II pour garnir notre catégorie des Premières Minutes avec nos débuts dans le jeu de Naughty Dog.

C’est en VO, avec sous-titres en français, que l’on vous propose de découvrir les 50 premières minutes du jeu.

Un début d’aventure en compagne de Joel et Ellie avec ce qu’il faut de ballades à cheval, de chansonnette à la guitare, de batailles de boules de neige et, tout de même, la rencontre avec quelques infectés.