Même s’il nous avait offert un chaleureux moment lors de la gamescom édition 2019, nous sommes passés à côté de la sortie de The Curious Tale of the Stolen Pets en novembre 2019. Pas rancunière, l’équipe de Fast Travel Games a profité de la récente sortie en version boîte de son jeu pour nous en faire parvenir une copie pour PlayStation VR.

L’occasion est trop belle, voici venir nos Premières Minutes en compagnie de cet attachant jeu en réalité virtuelle. En bonus, on vous propose également une séquence du deuxième monde du jeu avec tout ce qu’il faut y dégoter (créatures et pièces).