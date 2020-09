Si The Coma 2 : Vicious Sisters traumatise les joueurs depuis le début de l’année sur PC puis, quelques mois plus tard, sur PS4 et Nintendo Switch, le jeu d’horreur des sud-coréens de Devespresso Games vient seulement d’arriver sur Xbox One.

Du coup on en profite pour vous proposer notre traditionnelle séquence des Premières Minutes du jeu, près de 30 minutes de gameplay pour découvrir comment cette aventure narrative et horrifique s’y prend pour surprendre les joueurs.

Notez que pour son arrivée sur One, The Coma 2 embarque d’emblée les skins supplémentaires permettant de personnaliser l’apparence de l’héroïne.