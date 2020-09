Depuis quelques jours maintenant, Nintendo célèbre le 35ème anniversaire de Super Mario sur Switch avec la compilation Super Mario 3D All-Stars. Éternels rêveurs que nous sommes, nous n’avons pas résisté à cette invitation à la nostalgie et on en profite pour vous proposer nos vidéos des Premières Minutes de chacun des trois jeux concernés : Super Mario 64, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy.

Super Mario 3D All-Stars : Super Mario 64

Super Mario 3D All-Stars : Super Mario Sunshine

Super Mario 3D All-Stars : Super Mario Galaxy

Une compilation de rêve ? Pas vraiment. Si on met de côté les qualités intrinsèques de chacun des titres, leur version Switch respective ne prête pas forcément à l’émerveillement. On vous en parlera davantage prochainement, stay tuned comme on dit.