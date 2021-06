Elle a été bien laborieuse, la sortie de Sniper Ghost Warriors Contracts 2. Disponible depuis le début du mois sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series X|S, le jeu de CI Games a connu bien des déboires sur les Series de Microsoft. Au point de nous empêcher de le tester convenablement. Patché et désormais pleinement jouable, il est temps de vous proposer notre vidéo des Premières Minutes de ce nouveau volet.

Le test arrive d’ici peu, précisons simplement que Sniper Ghost Warriors Contracts 2 sera aussi disponible sur PS5 plus tard dans l’année. Au regard des problèmes initialement rencontrés sur Series X, on ne peut qu’encourager CI Games à prendre son temps.