Annoncé lors des Game Awards et disponible dans la foulée, Shady Part of Me est actuellement entre nos mains.

En attendant notre verdict, nous vous proposons de découvrir l’introduction de ce petit bijou, à travers les 35 premières minutes du jeu tirées de la version PC.

Développé par Douze Dixièmes Shady Part of Me raconte l’histoire d’une petite fille qui a peur de la lumière et s’isole du monde extérieur. Pour s’en sortir et arriver à vaincre sa peur elle ne peut compter que sur elle-même et sur son ombre qui l’aidera à appréhender les choses de manière différente.

Porté par un gameplay simple mais très réussi, Shady Part of Me propose une ambiance particulièrement soignée. Mais tout ça on vous en parlera très vite dans notre test complet.

Disponible depuis le 10 décembre dernier, Shady Part of Me est jouable sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.