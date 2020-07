Disponible depuis la toute fin de semaine dernière, il est grand temps pour Paper Mario : The Origami King de faire une apparition dans nos colonnes. Et quoi de mieux que notre vidéo des Premières Minutes pour faire plus ample connaissance avec la nouvelle exclusivité Switch de Nintendo ?

Voici donc venir notre vidéo des débuts du jeu, plus de 50 minutes de gameplay pour se familiariser avec les mécaniques de base tout en s’imprégnant de l’atmosphère forcément légère et des bons mots dont regorge le jeu.

Paper Mario : The Origami King nous confronte au roi Olly du Royaume Origami, décidé à plier tout le petit monde du royaume Champignon en origamis. Un ennemi à affronter avec l’aide des sbires de Bowser et en utilisant des éléments inédits dont les Bras multi-pliés, qui permettent de déceler des éléments cachés dans le décor, mais aussi un nouveau système de combat en arène dont un bref aperçu est disponible dans notre vidéo ci-dessus.

Proposé par l’incontournable équipe d’Intelligent Systems, Paper Mario : The Origami King est trouvable au prix de 45 euros environ selon les enseignes (chez Amazon, par exemple).