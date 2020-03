On l’attendait impatiemment et il et enfin là. 11 mars oblige, Ori and the Will of the Wisps est disponible pour les joueurs PC et Xbox One.

Impossible pour nous de ne pas en profiter pour vous faire découvrir les toutes premières minutes de cette nouvelle aventure.

Une courte vidéo de 20 petites minutes pour découvrir l’introduction magnifique ainsi que les tous premiers éléments de gameplay. Pas vraiment disposé à vous gâcher la surprise on s’est arrêté avant le combat contre le tout premier boss.

Malgré tout c’est suffisant pour se rendre compte que Moon Studios s’est encore surpassé d’un point de vue visuel avec un titre qui explose la rétine sur chaque plan, le tout bercé par une musique toujours aussi agréable.

Même si on n’a pas encore fait le tour du jeu, difficile d’imaginer que Ori and the Will of the Wisps soit totalement raté. Les débuts sont prometteurs et on a bien du mal à ne pas vous conseiller de foncer dessus dès maintenant.