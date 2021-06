Tout juste disponible sur PC, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel nous a déjà bien occupé le temps d’une folle soirée de compétition. Si folle que ça ? On vous livrera bientôt notre test du jeu de SEGA mais pour l’heure, c’est en vidéo avec notre séquence des Premières Minutes que l’on vous invite à découvrir une majorité d’épreuves du jeu.

Au programme dans notre vidéo montée, nos premiers instants en coop à 2 (sur la même machine) avec les épreuves suivantes : 100m, 110m haies, lancer de marteau, saut en longueur, basketball, beach volley, BMX, boxe, judo, football, 200m quatre nages, escalade, tennis de table et tennis. Sont également présents dans le jeu le 4x100m, le baseball, le rugby à sept et le 100m nage libre.

De quoi vous faire une première idée sur le modèle arcade adopté par ce Jeux Olympiques de Tokyo 2020 – Le jeu vidéo officiel et le style de gameplay de chaque épreuve.