Une grosse demi-heure dans l’inquiétant folklore alpin du jeu d’horreur Mundaun, c’est ce que l’on vous propose à présent de découvrir avec notre nouvelle séquence vidéos des Premières Minutes.

Développée par le seul Michel Ziegler via son studio Hidden Fields, cette expérience en vue à la première personne met en scène Curdin qui débarque dans la fameuse vallée de Mundaun pour en apprendre plus sur la mort bien mystérieuse de son grand-père.

Un style visuel bien marqué, des énigmes en nombre et une histoire inspirée par le mythe et la culture de la région suisse des Grisons, voilà en tout cas de quoi découvrir ce Mundaun disponible depuis la semaine passée sur PC et consoles.