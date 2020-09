C’est jour de sortie pour Marvel’s Avengers sur PC, PS4, Xbox One et Google Stadia. Pour fêter cette arrivée, on vous propose de découvrir notre séquence des Premières Minutes du jeu de Square Enix et Crystal Dynamics, près d’une heure et quart de gameplay à apprécier ci-dessous.

Bien sûr, notre vidéo se concentre sur l’histoire principale de Marvel’s Avengers. On y retrouve donc Kamala Khan lors de l’A-Day, alors qu’elle débarque sur l’héliporteur des Avengers et y rencontre Thor, Captain America, Iron Man, Hulk ou encore Black Widow. La suite, on vous laisse l’apprécier en vidéo en attendant notre test complet du jeu.