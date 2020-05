Dévoilé lors de l’E3 2018, Maneater a tranquillement nagé en eaux profondes avant de réapparaître une année plus tard. Il aura ensuite fallu le même temps au RPG de requin de Tripwire Interactive pour enfin sortir sur nos PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, une arrivée ce jour que l’on célèbre à notre manière, avec notre vidéo des Premières Minutes.

Au programme, la première demi-heure du jeu avec les bases de « l’histoire » de notre requin-bouledogue pas comme les autres mais aussi et surtout les premiers éléments de gameplay à assimiler.

Envie d’en voir un peu plus ? Une autre séquence, prenant place dans la seconde zone explorée du jeu, vous permet d’apprécier des attaques bien menées contre d’imprudents humains.

Tout ça pour vous dire que Maneater est donc maintenant disponible chez nous et que notre test, lui, arrivera d’ici peu.