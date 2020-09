Disponible depuis hier en téléchargement sur PC, PS4 et Xbox One et en édition physique dans la compilation Mafia Trilogy, voilà que Mafia : Definitive Edition débarque dans notre catégorie des Premières Minutes.

On vous propose en effet de découvrir les quelques 40 premières minutes du jeu de 2K et Hangar 13, une ré-imagination du jeu de 2002 dont voici les 3 premiers chapitres en version française intégrale.

On vous livrera tout bientôt notre verdict sur Mafia : Definitive Edition mais on peut d’ores et déjà parler d’un retour réussi pour le jeu initialement développé par feu Illusion Softworks.