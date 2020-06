Tout récemment disponible sur nos PS4 et Nintendo Switch dans une Big Idea Edition à 50€, Little Town Hero fera prochainement l’objet d’un test dans nos colonnes.

En attendant c’est en vidéos que l’on vous propose de vous familiariser avec le jeu de Game Freak et NIS America, tout d’abord avec notre traditionnelle séquence des Premières Minutes.

Envie d’en voir un peu plus sur ce RPG et ses combats qui mêlent la tactique au tour par tour ? Alors voici la vidéo de l’affrontement face au premier et imposant monstre du jeu, avec ce qu’il faut de Izzits et Dazzits à découvrir en action.

Un combat que l’on a mené en une vingtaine de minutes, vous imaginez aisément le genre de rythme que Little Town Hero est capable d’imposer même si, bien sûr, l’utilisation des capacités se fait de manière plus aisée (et donc un peu plus rapidement) au fil de l’aventure.