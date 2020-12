Disponible sur Steam comme annoncé lors des Game Awards, la démo de Little Nightmares II est à découvrir dans la vidéo ci-dessous.

Vous y découvrirez le tout début de l’aventure avec les premiers pas de Mono qui rejoint la maison du Chasseur avant de s’enfuir avec son compagnon. Sans surprise on profite d’une ambiance glauque et sombre à souhait, le tout porté par une direction artistique très réussie.

Si la démo est très courte elle confirme toutefois que cette suite sera bien dans l’esprit du premier opus avec une réalisation qui semble encore plus soignée qu’auparavant. Une mise en bouche qui rassure et donne envie d’en découvrir davantage.

Malheureusement pour cela il faudra attendre le 11 février 2021 sur PC, Xbox One et PS4. On, rappelle aussi que les versions PS5 et Xbox Series X / Series S arriveront un peu plus tard dans l’année, avec une mise à niveau gratuite pour ceux qui passeront d’une génération à l’autre.