Quitte à se répéter, on a clairement pris une mauvaise claque avec Leisure Suit Larry : Wet Dreams Don’t Dry en 2019. Pour autant, on donne une nouvelle chance à Larry Laffer de nous surprendre avec sa suite, Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice, dont on vous propose notre vidéo des Premières Minutes.

Et comme nous sommes gourmands chez jeuxvideo24, c’est carrément l’intégralité du premier chapitre que l’on vous invite à découvrir dans notre vidéo de gameplay ci-dessus. Bien sûr, c’est de la version console nouvellement sortie dont il s’agit puisque le jeu d’Assemble Entertainment est disponible depuis plusieurs mois sur PC.

Fraîchement disponible en téléchargement sur Xbox One ainsi qu’en téléchargement et version boîte sur PS4 et Nintendo Switch, Leisure Suit Larry : Wet Dreams Dry Twice aura tout bientôt droit à son test. Gageons qu’il saura un peu plus nous séduire.