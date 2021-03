Disponible depuis la fin de semaine dernière, It Takes Two est actuellement entre nos mains. Si notre verdict tombera d’ici peu, on ne résiste pas à l’envie de vous partager notre vidéo des premières minutes du nouveau de Hazelight Studios et Josef Fares.

Pas moins d’une heure de gameplay pour appréhender les mécaniques coopératives de cette nouvelle expérience uniquement jouable à 2, que ce soit sur la même machine ou en ligne via le Pass Ami (pour jouer à deux avec un seul exemplaire du jeu).

Un jeu co-op qui met en exergue les difficultés rencontrées dans la vie de couple, voilà grosso modo ce que propose ce It Takes Two à retrouver sur PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 et PS5.