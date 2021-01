C’est aujourd’hui que débarque Gods Will Fall sur nos PC, PS4, Nintendo Switch, Stadia et consoles Xbox. En attendant de découvrir notre verdict sur ce titre de Clever Beans encadré par Deep Silver, on vous propose de découvrir nos Premières Minutes de gameplay avec une séquence exclusive d’une quarantaine de minutes.

C’est ci-dessous que ça se passe.

Au programme, les trois premières zones du jeu à découvrir avec les premiers combats de boss (qui répondent aux doux noms de Osseus, Breith-Dorcha et Carnoccus) qui vont avec. De quoi largement prendre la température sur ce titre exigeant, pas exempt de défauts mais terriblement attachant.