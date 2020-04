Incontestablement l’une des grosses sorties de la semaine, Gears Tactics vient tout juste de rejoindre le catalogue PC des jeux Xbox Game Studios. On profite de son intégration dans le Xbox Game Pass PC pour vous proposer notre séquence des Premières Minutes.

Au menu de cette première heure de jeu, les bases du titre de Splash Damage et The Coalition. On en profite notamment pour faire connaissance avec l’ami Gabriel « Gabe » Diaz et ses antagonistes, mais aussi et surtout pour découvrir les affrontements tactiques au tour par tour à la sauce Gears, avec tout ce que l’on connait comme marques de fabrique de la franchise.

Rappelons que Gears Tactics sortira aussi sur Xbox One, mais plus tard dans l’année. En attendant c’est donc uniquement sur PC que ça se passe.