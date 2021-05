Désormais disponible sur PC, PS4 et Xbox One (et évidemment accessible via la compatibilité ascendante sur PS5 et Xbox Series X|S), Biomutant aura connu bien des événements (et de longues périodes de silence) depuis son annonce en 2017. Le jeu d’Experiment 101 et THQ Nordic est bel et bien là, entre nos mains expertes pour un test à découvrir d’ici peu.

En attendant c’est en vidéo, avec notre habituelle séquence des Premières Minutes, que l’on vous propose de découvrir ce Biomutant.

Ni plus ni moins que la première heure de jeu, de la phase de création de son héros jusqu’aux premiers éléments de l’histoire en passant par les rudiments du gameplay, voilà de quoi se forger une première opinion sur ce Biomutant.