Sorti le 3 décembre dernier et en route pour le titre du jeu le plus mignon de l’année, El Hijo – A Wild West Tale Tale développé par Honig Studios et Quantumfrog se dévoile à travers notre incontournable séquence des premières minutes.

La vidéo du jour, de près de 50 minutes, vous permet de découvrir toute l’introduction ainsi qu’une très grande partie du premier niveau, le monastère. Comme vous vous en rendrez-compte en la visionnant, il est principalement question de discrétion pour réussir à faire s’échapper ce petit bonhomme pas forcément heureux d’avoir été placé chez les moines.

Bourré de bonnes idées et, surtout, sans la moindre violence, El Hijo – A Wild West Tale est une excellente opportunité pour découvrir les jeux du genre. Mais tout ça on vous en parlera très vite lors de notre test complet.

El Hijo – A Wild West Tale est sorti le 3 décembre 2020 sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC et Google Stadia.