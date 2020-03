Après vous avoir proposé nos 45 premières minutes de gameplay avec la version PC de DOOM Eternal, on s’attaque cette fois à la version Xbox One X du jeu de Bethesda et id Software.

Place à l’intégralité du premier chapitre du jeu, l’Enfer sur Terre, que l’on vous propose d’arpenter avec deux packs bonus de l’édition Deluxe de DOOM Eternal : le skin Slayer démoniaque et le pack Audio classique pour armes.

Une vidéo capturée en 4K, via le logiciel interne de capture de la console de Microsoft.